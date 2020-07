'Aquí estoy y seguiré dando la cara', contesta Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, dijo este viernes que dará la cara ante cualquier suceso en torno a la transparencia de sus ingresos, y que permitirá que se abra el secreto bancario de sus cuentas para que se indague en cuestiones sobre su patrimonio.

Lo dejo claro: no he cometido actos al margen de la ley y no tengo, no tenemos nada que ocultar. Prueba de ello es que aquí estoy y que seguiré dando la cara como siempre lo he hecho", comentó Osorio Chong en un video difundido por redes sociales.