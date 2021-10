Araceli Beltrán no representa a Morena, sino intereses de Vicente Charrez: Leonardo Millán

"Araceli Beltrán no representa a Morena y mucho menos sus ideales, no olviden que ella no es militante del partido, pertenece al Partido del Trabajo y representa a los Charrez", asegura Leonardo Millán, fundador y primer presidente del comité municipal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Ixmiquilpan.

Lo anterior fue publicado por el exdirigente municipal a través de su página de Facebook, cuyo mensaje dirige a los habitantes de toda la demarcación.

En su texto, Leonardo Millán afirma que solo algunos militantes de Morena apoyaron la candidatura de Beltrán Contreras y señala que se debió a intereses propios. "No se confundan, si bien algunos morenistas anduvieron en su campaña para acceder a una regiduría o una posición en la administración pública municipal, fue a título personal".

Del mismo modo indica que la ahora alcaldesa únicamente ha demostrado representar los intereses de Vicente Charrez, excandidato a diputado local del distrito V con cabecera en Ixmiquilpan, con quien se le ha relacionado desde el inicio de su campaña.

Menciona también que pese a que Morena participó en la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo, misma que abanderó a Beltrán Contreras para la presidencia municipal, esto no fue decisión del partido en Ixmiquilpan, sino que fue una orden de las dirigencias federal y estatal.

Cabe destacar que en el proceso electoral del pasado 7 de junio, Araceli Beltrán obtuvo el triunfo con 15 mil 901 votos, de los cuales más de 10 mil fueron sufragios para Morena de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

SE DESLINDÓ ALCALDESA DE AGRESIÓN

Recientemente luego que el comunicador Roberto Bravo presuntamente fue víctima de una agresión durante transmisión en vivo que realizaba sobre la avenida Felipe Ángeles en Ixmiquilpan, y señaló como autores intelectuales a la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras y al excandidato a diputado local Vicente Charrez Pedraza, la edil rechazó las acusaciones en su contra.

Por medio de un comunicado oficial emitido por el ayuntamiento, además solicitó al afectado interponer una demanda formal para esclarecer los hechos y se pronunció en favor de la libertad de expresión y contra la opresión a medios de comunicación. LEE NOTA COMPLETA

