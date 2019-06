Arrastra Tuzobús calentamiento de motor, pinchaduras, cortos circuitos…

La falta de mantenimiento en 28 unidades del Sistema Tuzobús es lo que generó que desde hace más de tres años el servicio de transporte público en la zona metropolitana de Pachuca haya mermado hasta en 30 por ciento.

Así lo informó Roberto Rodríguez González, conductor del sistema de transporte, quien alertó que las unidades tipo Gran Vial (que dan servicio a la troncal principal) han presentado problemas por el calentamiento excesivo de los motores.

"No hemos encontrado la causa de por qué se calientan mucho, pues son de origen alemán, y acá en México no hay la tecnología para atender el Gran Vial. No sabemos si están mal armados o mal configurados, por eso no nos han servido para trabajar aquí, hemos tenido que detenerlos para que se baje la temperatura", comentó.

Esto lo dijo durante un recorrido en el Patio de Téllez (lugar donde son resguardados los vehículos). Ahí, AM Hidalgo constató el mal estado de por lo menos 28 unidades tipo Sprinter, Boxér y Gran Vial de la marca Mercedes-Benz, de las cuales, cinco están sin motor.

El trabajador, quien aguardaba junto a otros diez compañeros a que les asignaran un vehículo, señaló que hay refacciones que "no existen en México o son muy difíciles de conseguir, por eso hay muchas unidades inservibles".

"Estamos hablando que tenemos 30 unidades inservibles de un total de 134; estamos hablando de más de 25 por ciento sin dar servicio. Esto también implica que los conductores no trabajen, pues no se cuenta con camiones y esto se traduce en que se opera a un 70 u 80 por ciento del servicio", agregó.

SOLO HAY SEIS MECÁNICOS

Para dar servicio mecánico y eléctrico a los vehículos, en el lugar solo cuentan con seis personas que laboran en tres turnos; sin embargo, se requiere un mínimo de 12 trabajadores, comentó Rafael Ojeda Hernández, quien participa en las reparaciones.

Entre las principales fallas que atienden en las unidades del Tuzobús están: desgaste en suspensiones y llantas, calentamiento de motor, ponchaduras y corto circuitos.

Finalmente, Roberto Rodríguez confío en que el gobierno del estado atienda a la brevedad esta situación, respete sus condiciones de trabajo y exista un incremento salarial, pues aseguró que desde hace cuatro años no se mejora ese rubro.

"También vamos a ver la situación de un supuesto sindicato que se había formado, donde nos dijeron que ya nos registraron, siendo que nosotros no tenemos conocimiento", concluyó el trabajador.