Arribo de Uber a Hidalgo implicaría pérdida de 70% de concesiones de taxis

La Semot mantendrá la defensa para evitar que operen en Hidalgo empresas trasnacionales de aplicaciones móviles como Uber, ya que con su llegada se perdería 70 por ciento de las concesiones de taxis, indicó el titular José Luis Guevara Muñoz, quien comentó que analizarán un apoyo a transportistas en el pago mensual de Taxi Contigo.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) recordó que el 28 de octubre Uber interpuso un amparo de revisión en la SCJN, ya que tiene intenciones de operar en Hidalgo.

Agregó que si la autoridad estatal no actúa el sector del taxi estaría bajo un riesgo existencial, ya que se estima 70 por ciento de las concesiones dejarían de operar como ha sucedido en otros lados.

Vamos a hacer la defensa como lo hemos hecho hasta ahora, no podemos quedarnos de brazos cruzados, el primer recurso de Uber fue en 2019 y es la fecha que no han podido operar, así que la defensa ha sido muy exitosa, y somos prácticamente ya el único estado del país en donde no ha logrado entrar esta y otras trasnacionales”, comentó.