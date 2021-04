‘Artimañas de Morena’, encuestas que favorecen a Juntos Hacemos Historia: Héctor Chávez

El candidato de la alianza Va por México (PRI-PRD-PAN) por el distrito electoral federal 03 Actopan, el perredista Héctor Chávez Ruiz, aseguró que las encuestas que afirman que esta coalición ganará solo tres de los siete distritos en disputa, dos donde encabeza el PRI y uno el PAN, no reflejan la realidad y son una artimaña de sus adversarios

De acuerdo con la encuesta de Massive Caller, hasta el 13 de abril las preferencias electorales favorecen a los y las aspirantes de la alianza Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-Verde Ecologista), en los distritos federales 01 Huejutla, 02 Ixmiquilpan, 03 Actopan y 05 Tula. Mientras que a Va por México le da ventaja en el 04 Tulancingo, 06 Pachuca y 07 Tepeapulco.

Sin embargo, en conferencia de prensa Chávez Ruiz detalló que estas encuestas forman parte de “las artimañas de Morena para detener la inconformidad de la ciudadanía”.

Recordó que en las elecciones municipales del año pasado, encuestas mencionaron que Regeneración Nacional ganaba 60 o 70 ayuntamientos en Hidalgo, pero se quedaron solamente con siete. "El tema de las encuestas, hoy sabemos que son una estrategia de Morena para tratar de frenar un poco la debacle que ha sufrido en los últimos años”, aseveró.

Además, Chávez Ruiz aseguró que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador pierde votos todos los días e incluso mucha gente de Morena se ha incorporado al PRD, al que ven como un partido de verdadera izquierda.

Asimismo, el líder perredista en Hidalgo, Ricardo Gómez Moreno, expresó que la encuesta de Massive Caller es irreal, pues aseveró que la alianza Va por México aventaja en todos los distritos y señaló que han medido el ánimo del electorado con sus campañas por tierra.

“Me parece que la encuesta no refleja la realidad de los siete distritos, es totalmente contraria, no solo en estos tres que se menciona estamos aventajados, en los otros cuatro me imagino que tiene que ver que son distritos con un contexto rural donde es complejo levantar una encuesta”, comentó.