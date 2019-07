Arturo Herrera será gran aliado de Hidalgo pues conoce el estado: Fayad

El nombramiento del hidalguense Arturo Herrera Gutiérrez como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es positivo para el estado, pues al tener arraigo y conocimiento de las regiones de la entidad facilitaría futuras gestiones de recursos federales.

Así lo afirmó Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, quien calificó como acertado nombrar a Arturo Herrera en el cargo, ya que es un hidalguense “que va a ayudar mucho al presidente. Además es honesto, con una sólida formación y experiencia en la materia”.

Y agregó: “Arturo es gente que conoce al derecho y al revés la situación de Hidalgo, pues ha vivido en carne propia la situación de cada una de las regiones. ¿Qué sucede cuando te encuentras que el secretario de Hacienda tiene esas características?, te evitas mil explicaciones, no es alguien que le tengas exponer cuál es la realidad del estado, porque la conoce”.

El hecho de verlo como un “gran aliado para Hidalgo”, añadió el gobernador, “no quiere decir que se va a salir del marco legal y normativo; tampoco podemos pedirle que abandone otros estados de la República para que solo se dedique a este”.

Tras la renuncia de Carlos Urzúa al frente de la SHCP, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Arturo Herrera como el nuevo titular de la dependencia federal.

“En verdad que estoy contento con su nombramiento. A veces se te dificulta la gestión porque los funcionarios no conocen la realidad. Yo me quejé que en la pasada administración, le tuve que meter dinero a la carretera de Huejutla, dinero local, lo hice para sensibilizar que si no se hace la carretera jamás podremos avanzar en mejorar las condiciones de los pueblos indígenas y atacar el hambre”, concluyó.