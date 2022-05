Asegura Menchaca que ganó en la campaña, falta la elección

“La campaña ya la ganamos, lo que nos toca el domingo es ganar contundentemente la elección”, aseguró Julio Ramón Menchaca Salazar, candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, quien invitó a los ciudadanos a votar el 5 de junio y cuidar los sufragios en la elección.

Durante el cierre de campaña realizado este domingo en la plaza Juárez de Pachuca, el candidato común de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo (PT), advirtió a los miles de asistentes que los adversarios no se quedarán de brazos cruzados y harán todo lo que saben hacer para evitar que vayan a votar y limitar el triunfo.

“Pero con la fuerza de las y los hidalguenses vamos a votar y a defender el voto, hay que estar en la casilla, acompañar las urnas, defenderlo en un movimiento pacífico, sin romper un solo vidrio, con respeto a los adversarios, pero no nos vamos a dejar del que pretendan quitar un triunfo que es del pueblo de Hidalgo”, expresó.

En un evento masivo en el que estuvo acompañado por los dirigentes estatales de Nueva Alianza, PT y la presidenta de Morena Hidalgo, así como por senadoras y senadores de México, comentó que trasladarán “está fiesta cívica al domingo (5 de junio) y con contundencia, desde cada rincón, cada comunidad, cada municipio les vamos a demostrar el 5 de junio que vamos a ganar”.

Menchaca Salazar indicó que el movimiento que representa es incluyente, el cual siente poder de las y los jóvenes, de las mujeres, hombres, adultos mayores, obreros, campesinos, maestros, profesionistas, comerciantes, empresarios, de todos los sectores de la sociedad.

“En el próximo gobierno todos los sectores van a ser atendidos pero sin duda como lo marca este movimiento, primero los pobres, porque la pobreza, la miseria se ha acentuado en la entidad, más de 60 por ciento de la población en Hidalgo es pobre”, refirió.

Mencionó que la asistencia de miles de personas de diferentes partes del estado a la plaza Juárez de Pachuca es muestra de la alegría y el compromiso de los simpatizantes, “por eso les digo de frente no les voy a fallar, no tengo derecho a equivocarme porque sé que no estoy solo”.

GOBERNARÁ PARA EL PUEBLO, ASEGURA

El candidato morenista mencionó que tras el 5 de junio, no solamente es ganar la elección, sino es gobernar con y para el pueblo, “con el pueblo todo sin el pueblo nada, y esa muestra de solidaridad obliga a expresarles esa fraternidad. Este entusiasmo, esta alegría se convierte en un compromiso de hacer un buen gobierno, honesto y austero”.

Además hizo el compromiso de utilizar adecuadamente los recursos del pueblo, en las necesidades más sentidas de la población, “nada de cuestiones de oropel, de lujo, superficiales, sino de atender los servicios públicos que reclama la gente, el agua, los caminos, la educación, salud, oportunidades para evitar que siga siendo el estado expulsor de migrantes”.

También aseguró que de ganar las elecciones su administración contará con el acompañamiento del gobierno federal por lo que el presidente de México tendrá un aliado que va a concretar la transformación en el estado.