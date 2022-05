Asegura Mineral de la Reforma que acompaña caso de presunto abuso sexual en CAIC

Ante el presunto abuso sexual a una menor en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) ubicado en la colonia PRI Chacón, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma informó que acompaña la investigación del caso.

Mediante su perfil de Facebook, la alcaldía de Mineral de la Reforma compartió su posicionamiento respecto a las circunstancias por las cuales padres y madres de familia protestaron esta mañana en las instalaciones de la institución educativa.

En el desplegado se informó que la alcaldía dio acompañamiento desde que tuvo conocimiento de la situación y aseveró estar en plena disposición para que la autoridad correspondiente realice las investigaciones necesarias.

De acuerdo con el ayuntamiento, antepondrán el interés superior de la niñez y el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución.

LAS PROTESTAS

Por un presunto caso de abuso sexual infantil, padres de familia del CAIC, ubicado en la colonia PRI Chacón de Mineral de la Reforma, protestaron esta mañana en esas instalaciones educativas

Después que una madre denunció el caso de presunto abuso sexual contra su hija por parte de una practicante de la escuela, esta mañana algunos padres y madres de familia protestaron para esclarecer la situación y en caso de ser culpable, se castigue a la responsable.

De acuerdo con los inconformes, aparentemente no es el único caso de abuso en la institución, ya que algunos niños han mostrado conductas similares, como no querer asistir más a la escuela o manifestar su miedo a las clases, situación que no había ocurrido hasta la denuncia del presunto ilícito, señalaron.

