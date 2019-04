Ecatepec.- Las dos mujeres que fueron localizadas muertas el domingo en un predio en la colonia Lázaro Cárdenas, en el límite de Ecatepec y Acolman, fueron identificadas como Angélica, de 41 años de edad, y Karla, de 16, madre e hija, respectivamente.

La noche del sábado, la menor de edad hizo una transmisión en vivo a través de Facebook, en la que se observa al lado de su madre en un baile al que acudieron en la colonia Jardines de Morelos, sección Montes, cerca de donde residían.

Esa fue la última vez que las vieron con vida. Las familiares de las víctimas exigieron a las autoridades ministeriales el esclarecimiento de su muerte.

“Queremos que los asesinatos no se queden impunes, queremos que las autoridades nos ayuden y que busquen a las personas responsables. Queremos justicia porque no se me hace justo, ellas no tenían problemas y no sabemos porqué esa saña con las que las mataron”, denunció Rita, hermana de Angélica y tía de Karla.

En el video de nueve minutos, Karla grabó a su madre cuando bailaba salsa con uno de los asistentes que vestía con un saco claro, playera color blanco y pantalón de mezclilla. A su alrededor, otras parejas se movían al ritmo de la música.

Angélica vestía con una minifalda y blusa color negro, así como zapatos color café. Con esas mismas prendas fue encontrada horas más tarde en un lote baldío, en el límite de Acolman y Ecatepec. Su cuerpo presentaba signos de violencia y habría sido abusada sexualmente antes de que la asesinaran, indicó el reporte policial.

En las imágenes que están en la red social, Karla volteó la cámara de su teléfono celular varías veces para aparecer en primer plano. Portaba una sudadera gris y una blusa color blanco. Con esa misma vestimenta fue encontrada muerta el domingo, a tres metros aproximadamente del cuerpo de su madre.

De acuerdo a la corporación local, la adolescente también habría sufrido abuso sexual antes de ser asesinada.

En el video, captado con su dispositivo móvil, previo a que la mataran, Karla hizo movimientos y se aprecia que varios de los asistentes al baile son conocidos de ella y de su madre.

Según los familiares de las dos víctimas, madre e hija acudían con frecuencia a ese tipo de eventos musicales. La noche del sábado, aproximadamente a las 21:30 horas, las dos salieron de su domicilio, localizado en la colonia Jardines de Morelos, sección Islas, para dirigirse al baile, que se llevó a cabo en la sección Montes de la misma comunidad.

Rita, la familiar de Angélica y Karla, se enteró hasta el domingo de su homicidio. “El domingo yo me desperté y me hicieron una llamada, y por medio de Facebook nos enteramos. No nos esperábamos ver la manera en las que las dejaron. Fuimos al Ministerio Público a identificarlas”, contó en conferencia de prensa.

“Las autoridades nos ha dicho que van a investigar, pero yo les pido a gritos que se esclarezca y se sepa quienes mataron a mis familiares”, clamó.

Angélica y Karla no tenían enemigos, las dos se dedicaban a labores del hogar, comentó Rita.

“No tenían problemas ni enemigos, por eso pido la investigación, para que se sepa que pasó. Pido se investigue quién organiza esas tardeadas, que no quede impune. Pido al gobernador Alfredo Del Mazo Maza que investigue a fondo y que proteja a mi familia. Nadie se ha acercado ni para preguntarnos, ni decirnos porqué mataron a mis familiares, porque las mataron con tanta saña”, expresó.

Madre e hija serán sepultadas este martes en un panteón de Ecatepec.