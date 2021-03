Asesinaron a su hija el año pasado, hoy marcha con colectivos feministas

La historia de Mauricio Zavala desafortunamente involucra un feminicidio, él fue de los pocos hombre que pudieron estar junto a colectivos feministas en la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Con tristeza, impunidad y cansancio, se envolvió en la lona con la imagen de su hija Fernanda y salió a marchar para exigir justicia, acompañado de su sobrina y su cuñada.

EL CRIMEN

Mauricio relata que su hija Fernanda fue asesinada el 20 de junio de 2020 de un balazo en la cabeza, en Azcapotzalco, ese día había salido de su casa a las 3 de la tarde para arreglarse las uñas y más tarde asistiría a una fiesta con su novio.

“A las 22:30 horas nos llamaron para decirnos que estaba detenida, acusada de homicidio, fuimos a Barrientos y cuando llegamos nos dijeron que no; que la víctima fue ella, que le dispararon en la cabeza por un tipo que iba con ella”, relató Mauricio.

Hasta el momento la familia de Fernanda continúa sin justicia, Mauricio ha declarado que a su hija la mando a matar el que era su novio.

“La fiscalía dice que no lo pueden detener porque no hay pruebas pero pues ya hasta se fugó.

Pese al tiempo, los investigadores no han podido obtener más información ni han accedido al teléfono de Fernanda en donde podría haber información importante.

COLECTIVOS FEMINISTAS LO APOYARON

Al llegar al monumento a la Revolución en Ciudad de México, Mauricio no fue bien recibido por mujeres que estaban en el lugar pues le pidieron que se retirará, sin embargos colectivos feministas que conocían su historia lo apoyaron y pidieron a las asistentes ayuda para exigir juticia por su hija.

“Vengo a pedirle al Presidente y a las autoridades que se pongan a trabajar sobre el feminicidio de mi hija”, dijo.

“A mí ningún muro me va a detener, no venimos a agredir, no venimos a nada, simplemente venimos a una marcha pacífica y a decirle al Presidente que se baje de su nube porque realmente estamos peor que nunca”.

“Yo no me daba cuenta de lo que hacían, yo lo veía en la televisión y hasta decía: ay estas chavas están mal, están locas, ¿qué quieren? Pero hasta que uno lo vive como ahorita, que estoy tan metido en esto es increíble la verdad”, afirmó.

