Asesorará Congreso de Hidalgo a víctimas de represión en Mineral del Monte

Luego de la reunión de este miércoles entre activistas y legisladores, el Congreso de Hidalgo dará asesoría legal a animalistas y periodistas que fueron agredidos por el alcalde de Mineral del Monte Alejandro Sierra Tello, el pasado 8 de enero antes de una manifestación pacífica; además, descartaron que el alcalde comparezca ante diputadas y diputados.

Este miércoles Pedro Guerrero y Lorena Rivera, animalistas agredidos y arrestados el 8 de enero cuando se disponían a realizar una manifestación pacífica en pro de los derechos animales, acudieron al Congreso local para pedir a legisladores la comparecencia de quien señalan como agresor, el alcalde de Mineral del Monte.

Al arribar a la sede del Poder Legislativo fueron recibidos por el presidente de la Junta de Gobierno Jorge Hernández Araus y los diputados Andrés Caballero Zerón y Luis Ángel Tenorio Cruz de Morena, y parte de la diputación permanente, quienes sostuvieron una reunión en privado con los inconformes para escuchar sus peticiones.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, Lorena Rivera declaró que a pesar de no conseguir la comparecencia de Sierra Tello ante el Poder Legislativo debido a que no es parte de sus facultades, la reunión los deja satisfechos pues recibirán apoyo jurídico por parte de legisladores y su equipo de trabajo.

Ante la situación, legisladores condenaron la violencia y falta de comunicación ocurridas en Mineral del Monte el 8 de enero y aseguraron que actuarán de acuerdo con las facultades del Poder Legislativo y la ley, privilegiando el diálogo, respeto y cordialidad.

SATISFECHOS CON REUNIÓN

Después de la reunión, la propietaria del refugio Cuatro patitas un corazón, aseguró que los legisladores le dieron la certeza de tenerlos como aliados ante la situación de la que fueron víctimas, incluso los alentaron a seguir manifestando su inconformidad, mencionó.

“El diputado Andrés Caballero de Morena nos dijo que siguiéramos manifestando nuestra inconformidad, incluso nos dijo que él nos acompaña y convocaría a los demás diputados a unirse a la causa para que Alejandro Tello vea que no estamos solos y que no puede reprimir la libertad de expresión como el 8 de enero”, señaló Lorena Rivera.

Por su parte, Pedro Guerrero sostendrá reuniones con el equipo jurídico de la LXV Legislatura para tratar las demandas que tienen interpuestas tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

