Así es como se llevará a cabo el tianguis tradicional de Tulancingo

Con mecánica similar a lo aplicado el pasado jueves, el Tianguis tradicional si se llevará a cabo esta semana manteniendo la disposición de venta exclusiva de alimentos.

Así lo informó el presidente Fernando Pérez Rodríguez quien anticipo estricto control y cero tolerancias a actos o conductas que contravengan lo ya acordado con líderes de la plaza tradicional en Tulancingo.

En lo que respecta a la venta de alimentos solo podrá realizarse el expendio para llevar y no se permitirá ningún tipo de consumo al interior de los puestos.

En lo inherente a Plaza del Vestido y Tianguis de autos no se llevarán a cabo en virtud de que esos giros de ropa y autos seminuevos no forman parte de la cadena de insumos esenciales en la presente emergencia sanitaria.

El presidente municipal recordó que estas medidas de suspensión a actividades no esenciales no fueron generadas por el orden municipal, sino que derivan de un acuerdo federal publicado en el diario oficial, en el cual se especifica que rubros deben mantenerse activos en esta emergencia y cuáles no.

En el caso de los centros de abasto, se mantiene vigilancia permanente para que sectores vulnerables como niños y personas de la tercera edad atiendan la indicación de protegerse y mantenerse en resguardo.

Se recordó que, en apoyo a la economía de los comerciantes ambulantes, el gobierno de Tulancingo llevara a cabo la entrega de despensas tomando como base de beneficiarios al padrón de los líderes en el municipio.