Aspirante a candidato independiente por Acaxochitlán deberá acreditar vínculo indígena

Erick Carbajal Romo, aspirante a candidato independiente para la presidencia municipal de Acaxochitlán, tendrá que acreditar su vínculo con alguna comunidad indígena, de lo contrario no procedería su registro.

Así lo informó esta tarde Francisco Martínez Ballesteros, consejero y presidente de la Comisión Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), luego que el pasado viernes el ciudadano manifestó su intención de participar en las elecciones del 7 de junio.

Tras concluir la sesión ordinaria de este lunes, el consejero electoral señaló que Acaxochitlán está entre los 23 municipios donde es obligatoria la postulación de candidatos indígenas a alcaldes.

Erick Carbajal “tendrá que presentar un documento en el que se autoadscribe como persona perteneciente a pueblos y comunidades indígenas; también tiene que presentar otro documento en que así lo acredite alguna de las autoridades del municipio Acaxochitlán”, agregó.

En caso de que no presente estos documentos, dijo, “se le negaría la candidatura, pues no cumplirá con los requisitos que derivan de las sentencias de los tribunales. No tendría la oportunidad de participar por la vía de candidatura independiente”, señaló.

Hasta el momento, el consejero electoral dijo que son cuatro las personas que han manifestado su intención de participar por una candidatura independiente, por Pachuca, Zacualtipán de Ángeles, Santiago Tulantepec y Acaxochitlán.

AVANZA PROCESO ELECTORAL

Durante la primera sesión de este mes, el consejo general del IEEH aprobó diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales a utilizarse en el proceso electoral de municipios este año, por lo que en próximos días emitiría una licitación.

De igual forma se informó que los próximos 18 y 19 de enero capacitarán a 588 personas que actualmente fungen como consejeros electorales en los 84 municipios del estado, así como funcionarios, coordinadores y administrativos contratados para ayudar en los comicios.