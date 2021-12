Aspirantes de Morena a candidatura en Hidalgo esperan hoy resultado de encuesta

Hasta la fecha, no hay ningún resultado sobre la decisión de hidalguenses en torno a su preferencia hacia la candidatura de Morena para renovar gubernatura, ya que será este miércoles 22 de diciembre cuando las y los aspirantes sean informados del avance y posiblemente se conozca la definición, indicó Abraham Mendoza Zenteno, uno de los finalistas.

El delegado de programas para el desarrollo en Hidalgo, uno de los siete finalistas del proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para seleccionar al o la candidata que contenderá por la gubernatura, señaló que hasta el momento no hay nada para nadie y apenas hoy les informarán al respecto.

“Van a dar a conocer el estado que guarda el proceso, no sé si ahí se vaya a definir. Nos habían comentado que estaban realizando algunas encuestas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, será hasta el miércoles (hoy) que informen y no sabemos si ya va a haber alguna definición (de la candidatura)” comentó en entrevista para AM Hidalgo.