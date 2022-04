Ataca AMLO a Viggiano por pensiones; candidata niega quitar ayuda a adultos mayores

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acusó que la candidata al gobierno del estado, Carolina Viggiano, se pronunció por quitar las pensiones de adultos mayores; sin embargo, la aspirante de Va por Hidalgo calificó tales declaraciones como desafortunadas y aclaró que no piensa desaparecer dicha ayuda social.

Desde Palacio Nacional, esta mañana López Obrador aludió a la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD sin mencionar su nombre y le atribuyó declaraciones que no ha pronunciado si se revisa material periodístico de meses anteriores.

“No me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña, de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores, fue sincera”, declaró el presidente del país durante conferencia de prensa en la Ciudad de México.