Ataque político difusión de fotos privadas: candidata a regidora

Tras la difusión de dos fotografías privadas, la candidata a regidora en Actopan por el partido local Podemos, Carlynn Houghton señaló que las imágenes fueron tomadas sin su consentimiento, que afectaron su vida personal y laboral, por lo que lamenta se utilicen como ataque político y que la situación la impulsa a seguir su lucha contra la violencia de género.

A través de sus redes sociales la aspirante señaló que estas imágenes son de hace varios años, en las que aparece inconsciente y con poca ropa, dijo en un video que subió a su red social de Facebook.

En su transmisión, Carlynn Houghton narró que hace algunos años acudió al sitio llamado Michelandia con un grupo de personas para revisar un asunto de unos terrenos; sin embargo, le dieron una bebida que le hizo perder la conciencia.

"Si ustedes me preguntan que pasó, no tengo la menor idea. Solo sé que yo me desperté en mi casa, sin calzones, con algunos moretones en mi cuerpo, sin mi celular, porque fue con mi celular, donde tomaron esas fotos y parece ser que grabaron algún video, fue una situación bastante complicada para mí desde ese momento", expresó.

La candidata a regidor detalló que esta situación derivó en que fuera despedida de su empleo en aquel entonces.

"Yo en ese momento estaba trabajando en un lugar, se supo esto y me despidieron de mi trabajo como si yo hubiera tenido la culpa. No se a cuantas mujeres más les tiene que pasar esto para que las autoridades hagan algo", detalló.

La aspirante mencionó que se llegó a sentir culpable, pues le señalaron que ella había provocado la situación pues había decidido salir.

"No creo que yo lo haya provocado, así como no creo que las mujeres que acaban muertas sea por culpa de ellas y que mal que esto haya sido por una cuestión política, si efectivamente yo soy candidata a regidora por la fórmula de Armando Monter, por Podemos", mencionó.

Carlynn Houghton afirmó que fue un momento complicado hablarlo con su familia e hijas.

"Las mujeres tenemos que estar dando explicaciones respecto a cosas como estas, más vergüenza debería tener la persona que lo subió, sin ética, sin moral, sin saber el sufrimiento que había detrás de esto".

La aspirante hizo un llamado a que se apruebe la Ley Olimpia en el estado de Hidalgo, pues dijo actualmente la iniciativa está congelada en el Congreso local.

Mencionó que si lo que pretendían era verla mal, eso no va a pasar, pues esta más dispuesta a luchar en contra de la violencia de género, "no voy a bajar la mirada y no me voy a agachar".

El pasado 12 de septiembre, los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron que el ciberacoso se considere como un tipo de violencia en contra de las mujeres en la entidad, que, junto con otras dos iniciativas, aún sin aprobar forman parte de la Ley Olimpia.