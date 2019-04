Ataques con ácido, delito que marca de por vida: víctima

Era 2015, con sueños, proyectos y una vida por delante. Lesli, joven oriunda de Pachuca, apenas terminaba un posgrado en la universidad; se sentía plena, feliz y realizada, pues tenía un buen trabajo y sobre todo a su familia y una pareja que la apoyaban.

Aunque una compañera de su trabajo pretendía a su novio, Lesli estaba tranquila, despreocupada y enfocada en su desarrollo personal y profesional… nunca le pasó por la mente que detrás de esa pretensión y deseo se escondía una mujer obsesiva, arrogante y vengativa.

Un hombre le vació una botella de ácido en el cuerpo que en cuestión de segundos carcomió su ropa. Lesli no sabía qué pasaba ni mucho menos el porqué de la situación. Entre gritos y lágrimas, solo sentía que algo la quemaba.

Aquella mujer obsesiva contrató al hombre. No querían acabar con su vida, sino marcarla, un daño físico y psicológico muy profundo que, a cuatro años del incidente, aún le duele profundamente.

La recuperación ha sido lenta, me robaron un año de mi vida (primero), pues no podía ir a trabajar. Tuve muchos tratamientos médicos, pero sobre todo el miedo a salir a la calle… esas cosas no merece vivir un ser humano, comentó Lesli a AM Hidalgo.