Atenderá CRIT Hidalgo pacientes sin COVID-19 durante emergencia

El CRIT Hidalgo será reconvertido a un hospital para atender pacientes con enfermedades distintas a COVID-19, el cual estará a disposición de la autoridad sanitaria estatal durante la actual emergencia de salud.

Como parte del acuerdo firmado en Palacio Nacional esta mañana, el Gobierno federal y las autoridades estatales podrán disponer de los 23 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT), tanto para pacientes leves con coronavirus como consulta general de la población.

En el caso de Hidalgo, el CRIT será destinado para pacientes que no tienen COVID-19, subrayaron autoridades.

Cabe recordar que en semanas anteriores el Gobierno federal anunció el acuerdo para que nosocomios privados atiendan a pacientes con enfermedades diferentes al coronavirus, con la finalidad de liberar presión a los centros hospitalarios del estado.

Los centros que hasta el momento han sido reconvertidos y que estarán a cargo de los gobiernos estatales, así como del IMSS e ISSSTE, son los siguientes:

1.- CRIT Coahuila - Centro ambulatorio de toma de pruebas de COVID-19

2.- CRIT Chiapas - Centro de atención psicológica pos COVID-19

3.- CRIT Durango - Centro de consulta externa para diagnóstico de COVID-19

4.- CRIT Edomex (Tlalnepantla) - Hospital con 158 camas para pacientes no COVID-19

5.- CRIT Hidalgo - Hospital no COVID-19

6.- CRIT Occidente (Guadalajara) - Hospital COVID-19 de atención respiratoria

7.- CRIT Michoacán - Centro de Consulta externa ambulatoria para pacientes no COVID-19 a través de 40 por ciento de la infraestructura

8.- CRIT Sonora - Centro operativo de vigilancia epidemióloga

9.- CRIT Veracruz - CAME para pacientes no graves pos COVID-19

10.- CRIT Baja California Sur - Hospital de atención temprana para pacientes COVID-19 leves o moderados que presentan factor de riesgo

11.- CRIT CDMX - Hospital de atención temprana para pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo

12.- CRIT Guanajuato - Hospital de atención temprana para pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo

13.- CRIT Guerrero - Hospital con 60 camas para pacientes no COVID-19

14.- CRIT Nezahualcóyotl - Hospital de atención temprana para pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo

15.- CRIT Oaxaca - Hospital infantil no COVID-19

16.- CRIT Puebla - Hospital de atención temprana para pacientes COVID-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo