Atentan contra árboles en Atotonilco de Tula, acusan falta de cultura ecológica

Solo un mes ha pasado desde que varios árboles fueron plantados en vialidades principales de Atotonilco de Tula a través del programa ‘Hidalgo siembra contigo’; sin embargo, habitantes han trozado algunos, acusó José Antonio Rodríguez Cruz.

Al respecto, el titular de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial recriminó los actos “vandálicos” de la población, especialmente porque dichos árboles fueron plantados con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad del aire.

“Algunos ciudadanos no comprenden la magnitud de lo que nos está sucediendo a nivel global, porque este no nada más es un tema de Atotonilco, sino que afecta de forma global. Desafortunadamente todavía no podemos lograr que la conciencia ambiental en el municipio vaya de la mano con las acciones".

Puntualizó que el ayuntamiento ha intentado emprender sanciones “enérgicas” para que la gente reconsidere antes de cortar un árbol, pero los pobladores no han colaborado.

Ojalá tuviéramos cultura ecológica, porque puede estar en 10 mil leyes, pero si los ciudadanos no tienen esa cultura de equilibrio ecológico, así te multen lo vas a seguir haciendo”, recalcó.

Finalmente, explicó que los arboles destrozados se localizan sobre las laterales de la avenida República de El Salvador, en el tramo norte.

Cabe mencionar que el 15 de julio, como parte del programa implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), plantaron 300 árboles, de una meta de 10 mil ejemplares para todo el estado, en las vialidades principales de Atotonilco de Tula y Atitalaquia.