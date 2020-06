Atiende Instituto Hidalguense de la Mujer a más de 6 mil personas durante contingencia

De marzo a mayo de este año, lapso de la medida de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, el Instituto Hidalguense de la Mujer (IHM) ha brindado apoyo a 6 mil 836 mujeres en riesgo, para garantizarles seguridad y respeto a sus derechos.

Las mujeres recibieron 25 mil 528 servicios en materia jurídica, psicológica y de trabajo social a través de 20 módulos de Atención Especializada que operan en 22 municipios de la entidad.

Así lo señaló María Concepción Hernández, directora del IHM, quien además detalló que la instrucción de vigilar el bienestar de las mujeres en Hidalgo proviene del gobierno federal y es aplicada por autoridades estatales.

Además, se coordinan esfuerzos con los ayuntamientos de los 84 municipios en la entidad con la finalidad de volver eficiente el apoyo a las mujeres, mantenerse cerca de la ciudadanía y, en caso de que el caso rebase las facultades de la autoridad local, favorecer la intervención del IHM, explicó.

Cada módulo cuenta con tres profesionales: abogada, psicóloga y trabajadora social, quienes debido a la contingencia mantienen sus labores con guardias, pero sin dejar desamparadas a quienes necesiten ayuda.

“El encierro no significa que deban aguantar violencia, no hay que callar. Cuando no hay una intervención adecuada las cosas pueden ir a más. Tengan la seguridad de que estamos con ustedes y las seguimos apoyando. Podemos trabajar con videollamadas, a través de Facebook o Twitter e incluso con mensajes de texto. No están solas, el asunto aquí es que nos enteremos para poder accionar todo el sistema institucional para atender”, dijo María Concepción Hernández.