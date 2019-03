Atrasa huelga nombramientos de delegados en colonias de Pachuca

La huelga de sindicalizados de Pachuca retrasó el nombramiento de los delegados en 84 colonias del municipio, informó la regidora Génesis Marcela Vázquez González, quien precisó que los representantes electos ya externaron inconformidad, toda vez que no pueden presentarse con sus vecinos.

En entrevista, la asambleísta de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que la ceremonia de nombramientos se había previsto para el 21 de febrero en el Centro Cultural El Reloj.

Sin embargo, tres días antes de la designación, los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) iniciaron un paro de labores.

Al respecto, la titular de la Comisión de Participación del cabildo señaló que tras la cancelación, los regidores deberán sesionar para establecer una nueva fecha.

Aunque Vázquez González reconoció que independientemente del movimiento del SUTSMP, si existió un retraso en el nombramiento, toda vez que las elecciones concluyeron desde diciembre del año pasado.

Dichos comicios se llevaron a cabo en 52 colonias, 15 fraccionamientos, 12 barrios y cinco comunidades, luego de que el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) ordenó a la alcaldía emitir una convocatoria para la elección de subdelegados y delegados de 84 colonias del municipio.

Vázquez González señaló que los delegados electos ya externaron “molestia” e “inconformidad” debido a que no tienen un nombramiento oficial por parte de la presidencia municipal.

Al final ellos ya traen un tema de trabajar y presentarse con sus vecinos pero no hay un documento que lo avale, no hay un nombramiento y eso les impide realizar sus trabajos porque todavía no está avalado por el cabildo, dijo.