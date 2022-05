Audios de Alito no afectan la elección en Hidalgo: Viggiano

Tras la controversia por los audios difundidos que involucran al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la candidata a la gubernatura de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria desestimó la situación y mencionó que no le afectan en la actual contienda electoral porque son de otro estado.

Durante el tercer debate entre aspirantes, la candidata estuvo acompañada por los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza, y de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano, con la ausencia del presidente nacional del Revolucionario Institucional (PRI).

“A mí no me pega nada porque Hidalgo lo vamos a decidir los hidalguenses, incluso he pedido que ya no traigan gente de otros estados aquí a nuestro estado. Aquí vienen nuestros dirigentes a apoyarnos y lo que puedo decir es que yo estoy luchando para ganar con mis propuestas y esos temas son de otra índole”, refirió ante medios tras concluir el debate.

Viggiano Austria indicó que es seguro que habrá más cuestiones de ese tipo, pero “si seguimos unidos, luchando en contra de las reformas que han querido impulsar para hacer cosas que dañan a México y que hemos construido durante muchos años como la pasada reforma eléctrica. Estamos listos para la embestida y no nos da miedo y sí vamos a luchar por este país, con un sentido nacionalista y patriótico, a eso estamos obligados”.

La gobernadora de Campeche Layda Sansores Sanromán difundió en distintos días audios del presidente nacional del PRI, con supuestas conversaciones sostenidas por el dirigente que lo involucran en presunto financiamiento irregular y expresiones contra periodistas.

ALIADOS CON DELINCUENTES

Sobre la ausencia de Julio Menchaca, la candidata de Va por Hidalgo señaló que la ciudadanía hidalguense no se siente representada por Morena, “por eso no vino el candidato porque tiene malos resultados en seguridad, porque su plan de seguridad es de abrazos y no de aplicar la ley parejo, no vino porque están aliados con quien hace daño a este país, con los delincuentes”.

Indicó que el gobierno morenista ha generado más pobreza, y el candidato no tiene idea cómo combatirlo, “pensó que este era un día de campo, pero no. Por eso no vino él porque no sabe lo que tiene que hacer, y también no vino porque sabe que cuando estuvo de presidente del Poder Judicial lo defraudó, se llevó el fondo judicial con sus empleados, con su chofer, haciendo una nómina falsa, defraudó al fondo judicial por eso no está aquí”.

Agregó que la ausencia del candidato fue “porque sabe perfectamente que su jefe al que se somete como se sometía a los gobernadores priistas y que hoy está arropado por esos que hablan que van a combatir y van a hacer un cambio, son los que estaban con nosotros hoy se fueron para allá, pero son los que se enriquecieron con el sistema”.