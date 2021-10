Augura Monreal transición de terciopelo en Hidalgo para 2022

Ricardo Monreal, senador de la República, aseguró que Morena ganará la gubernatura de Hidalgo el próximo año, por lo que llamó a conciliar y que el actual gobierno del estado acepte la voluntad del pueblo para garantizar una “transición de terciopelo”.

Durante su mensaje pidió a la militancia morenista no dividirse en el proceso de selección de candidato al gobierno de Hidalgo y prometió a los empresarios y sociedad civil que cuando triunfe la izquierda en el estado no habrá excesos ni persecución.

Del total de oradores en el tercer informe de actividades del senador Julio Menchaca, en el estadio Revolución, en Pachuca, fue la participación de Ricardo Monreal la que hizo mayor hincapié en el proceso electoral próximo en Hidalgo.

Luego de solicitar a la militancia morenista respeto hacia los invitados emanados de otros partidos políticos, como la senadora Nuvia Mayorga y el gobernador Omar Fayad, Ricardo Monreal dijo que lo cortés no quita lo morenista.

“Seamos cuidadosos, no vale la pena, no es una arena política sino cívica. Hagamos también el esfuerzo de respetar a todos”, dijo y saludó al gobernador del estado de quien dijo, “se atrevió a venir a pesar de las dificultades”.

Y de inmediato, agregó: “Los vamos a necesitar, escúchenlo bien, porque va a cambiar este estado y para que sea una transición de terciopelo, necesitamos que acepten la voluntad democrática del pueblo”.

Por ello, agregó Ricardo Monreal durante su discurso en Pachuca, en lugar de perseguir hay que conciliar.

Ricardo Monreal declaró que llegó el momento para el cambio y transición política en Hidalgo, por lo que solicitó no tener miedo.

“No debe detenerse el destino de Hidalgo, debe adherirse, incorporarse al proceso de transformación que vive el país, no puede mantenerse en el aislamiento, es la hora, llegó el momento de asistir a la cita con la historia”, dijo.

El senador prometió a los empresarios, sociedad civil y liderazgos de localidades que cuando gobierne la izquierda en Hidalgo no habrá excesos ni persecución.

“A la población, empresarios, sociedad civil, a los liderazgos sociales, líderes de localidades y colonias, les aseguramos que cuando gobierne la izquierda en unos meses, no habrá excesos ni persecución, no habrá desviación, habrá honestidad, austeridad y buen juicio”.

Además, Ricardo Monreal llamó a la unidad en Morena para que el proceso de selección de candidato al gobierno del estado no divida a la militancia.

“Los invito a mantener la unidad, la cohesión, que los procesos de selección de candidatos se celebren con apertura, que no nos dividan, que no nos separen, que procuremos la inclusión, no la exclusión; la apertura, no la ruptura”.