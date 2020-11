Aumenta COVID desocupación en Hidalgo 69 %; mujeres las más afectadas

Durante la pandemia en Hidalgo, la tasa de desocupación incrementó en 16 mil 759 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

En el primer trimestre del año, cuando en la entidad iniciaron los contagios por coronavirus, el 19 de marzo, había 24 mil personas desocupadas.

Mientras que de julio a septiembre esa cifra aumentó a 40 mil 814; es decir, un incremento de 69 por ciento en el desempleo, según reveló la más reciente actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Según datos del estudios, de julio a septiembre, un millón 198 mil 963 personas contaban con un trabajo.

De este total, 260 mil 999 trabajaban en el sector primario, 345 mil 707 tenían actividad en el secundario, 585 mil 584 en el terciario, y 6 mil 673 no especificaron el tipo de labor que realizaban.

En ese mismo lapso, de más de un millón de personas económicamente activas, 76 por ciento carecía de acceso a las instituciones de salud (922 mil 557).

MUJERES, CON MENOS OPORTUNIDAD

Los datos de la ENOE arrojan que de un millón 80 mil 315 personas de la población no económicamente activa, es decir, estudiantes, dedicadas a quehaceres domésticos, de edad avanzada o que están incapacitadas para trabajar, mayoritariamente son mujeres, al sumar 795 mil 471.

De este total, 188 mil 354 se encuentran disponibles para trabajar, pero 185 mil 180 de ellas no buscan empleo por considerar que carecen de posibilidad para conseguirlo y 3 mil 174 son las que ya desistieron de buscar un puesto.

En tanto, de las mujeres no económicamente activas, 607 mil 117 no están disponibles para trabajar; de estas, 33 mil 49 tienen interés en laborar, pero están en un contexto que no les permite hacerlo.

De las mujeres que no están disponibles para trabajar, 532 mil 672 es porque deben atender otras obligaciones que les obstaculizan salir, 10 mil 439 tienen impedimentos físicos y 30 mil 957 mencionaron otros motivos por los que no pueden laborar.