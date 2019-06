Aumenta a seis las palmeras infectadas de gravedad con picudo negro en Tula

Aumentó a seis el número de palmeras que necesitan ser taladas en el centro de Tula porque están gravemente infectadas con la plaga del picudo negro; sin embargo, el alcalde Gadoth Tapia Benítez insiste en que agotará todas las posibilidades antes de derribarlas pese a que representan un riesgo en caso de que caigan.

En entrevista, el edil comentó que además de esas seis palmeras en la zona centro, siguen reportando ejemplares afectados en diversos puntos del municipio, por lo que ha mantenido comunicación con la Universidad de Chapingo y otras instituciones para buscar formas de atender el problema.

Me esperaré porque no es un tema que nace hace tres años que llegamos a la administración, nace de algo que no se ve y las condiciones se van percibiendo cuando la palmera se debilita, entonces seguiremos trabajando al respecto".