Aumentan ‘nenis’ en Ixmiquilpan ante falta de empleo por pandemia

A inicios de este año, cuando mujeres comenzaron a ocupar la explanada Miguel Hidalgo en Ixmiquilpan para ofertar distintos artículos, acudían solo dos o tres vendedoras, pero ahora el número ha incrementado y son aproximadamente diez las que se instalan con ese propósito.

Las mujeres dedicadas a las ventas de artículos se colocan diariamente en las jardineras de la explanada ubicada al lado de la parroquia de San Miguel Arcángel a unos cuantos pasos del jardín municipal de Ixmiquilpan.

Mencionó que previo a que ese espacio se ocupara en forma constante para ofertar artículos como ropa, maquillaje y zapatos, inicialmente ella solo asistía para realizar entregas con las clientas que le compraban por Facebook.

No tenía dinero para montar un negocio formal en algún local, apenas con los ahorros que tenía me alcanzó para comprar pocas cosas y se me ocurrió hacer lo que muchas hacen, que es ofrecerlas a través de redes sociales en grupos locales y ahí acordábamos este punto (explanada Miguel Hidalgo) para entregarles sus prendas", detalló.