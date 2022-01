Aumento en tarifa de transporte público próxima semana; actual es informativa

En la semana del 3 al 9 de enero los concesionarios del transporte público de Hidalgo realizarán la solicitud del nuevo tarifario ante la Semot, mientras que los operadores informarán a los usuarios sobre el ajuste al pasaje en diez pesos, por lo que a partir del lunes 10, todas las unidades aplicarán la nueva tarifa, informó el líder de transportistas, Óscar Monzalvo Destunis.

Pese a que la nueva tarifa del transporte público inició su vigencia el 1 de enero de 2022, diversas unidades colectivas continúan con el cobro de nueve pesos, ya que aún no cuentan con el nuevo tarifario con holograma que emite la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).

Acordamos todos los líderes transportistas que del 3 al 9 de enero nos dedicamos con nuestro tarifario a informar a la gente de que ya se ha incrementado la tarifa. Hay muchas personas que ya lo está pagando porque consideró que es un ajuste a la tarifa más que justo, que era necesario y ven con buenos ojos”, refirió en entrevista.

El presidente de Transportistas Unidos de Hidalgo A.C. comentó que tras la difusión de la nueva cuota del pasaje, durante el pasado fin de semana y en el transcurso del lunes 3 de enero, no ha habido quejas de los usuarios ni enfrentamiento con operadores.

Las amas de casa se dan cuenta que un día sube el limón, otro el jitomate y así sucesivamente, entonces no hay ningún problema, la gente lo está tomando como un ajuste. Estamos haciendo la etapa de información esta semana y la próxima que regresan las actividades laborales ya todos los operadores y unidades con su tarifario harán el cobro respectivo”, expresó.

TARIFARIO DEBE CONTAR CON HOLOGRAMA

Sin embargo, dijo, quien lo quiera cobrar ya desde esta semana lo puede hacer, siempre y cuando tengan el nuevo tarifario, “pero acordamos que lo hacemos como etapa de información, si la próxima semana hay un operador o vehículo que no tenga tarifario no lo puede cobrar porque no tiene la autorización. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún conflicto, simplemente estamos informando a toda la gente”.

Explicó que para obtener el tarifario los concesionarios deben presentar a la Semot la solicitud y llevar su tarjeta de circulación para que la dependencia estatal, una vez que tenga el número de placas y verifique los datos, otorgue el documento que no tiene costo, donde señala que el pasaje es de diez pesos, el cual deberá contar con holograma para evitar falsificaciones.

AM Hidalgo realizó un recorrido en unidades colectivas de las rutas 47 Colosio-Carboneras, 74 Guadalupe-Tilcuautla y 95 Centro-Loma, que circulan por las principales vialidades de Pachuca, y constató que las unidades aún no cuentan con el nuevo tarifario y los choferes siguen cobrando 9 pesos, aunque algunos pasajeros entregan los 10 pesos sin reclamar su cambio.

El 31 de diciembre de 2021, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) publicó el acuerdo correspondiente con el que actualiza la tarifa aplicable a los usuarios con un incremento de 11.1 por ciento, al pasar de nueve a diez pesos el costo en unidades colectivas a partir del 1 de enero de 2022.

