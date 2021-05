Aún no es momento de clases presenciales: maestra con casi 30 años de experiencia

Con casi 30 años de experiencia, la maestra Luz María Chávez considera que todavía no es momento de regresar a clases presenciales; sin embargo, dijo estar ansiosa por volver al aula y seguir su labor con más generaciones de alumnos en los diferentes niveles educativos en que ha tenido oportunidad de trabajar.

Luz María asistió a vacunarse contra COVID-19 este jueves en el módulo implementado en las instalaciones del CBTIS 222 en el bulevar Felipe Ángeles de Pachuca, bien abrigada por el frío que hizo a temprana hora y con una careta para mayor protección contra el virus.

La experimentada maestra calificó como buena la organización y el servicio brindado por el personal médico en la jornada de vacunación, y agregó que llegó en tiempo y forma para pensar en un regreso a clases este año.

Luz María Chávez empezó su carrera como docente a inicio de 1993, mientras estudiaba le ofrecieron dar clases a jóvenes de propedéutico y aceptó sin saber que eso marcaría el rumbo de su vida para convertirla en la maestra que es hoy en día.

Ha dado clases casi en todos los niveles educativos, como secundarias y nivel medio superior. En bachillerato ha dado clases en el Cbtis 222; a nivel superior en el Instituto Tecnológico de Pachuca.

“La verdad no podría elegir una asignatura o institución donde me haya gustado más dar clases, todas me gustaron, me hicieron muy feliz en su momento, son tan diferentes que cada una me dejó distinta satisfacción”, comentó.