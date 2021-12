Ausencias de Francisco Xavier son por cumplir compromisos legislativos, dice

El presidente del Congreso del Estado de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza, justificó sus faltas a las sesiones ordinarias con el dicho que sus ausencias son por cumplir compromisos que, aunque no se ven, forman parte de su labor.

Agregó que la observación a su desempeño legislativo y los cuestionamientos de la prensa ante sus faltas son direccionados desde el gobierno del estado de Hidalgo, de quien anteriormente había dicho que superaron sus diferencias.

Berganza fue cuestionado por representantes de los medios de comunicación sobre sus inasistencias a las sesiones, interés que consideró direccionado desde el gobierno estatal, mientras su tono de voz evidenciaba ya alguna molestia.

De acuerdo con la lista de asistencias publicada hasta octubre en el portal de internet de la LXV Legislatura local, durante las primeras 16 sesiones ordinarias el aspirante de Morena a la candidatura estatal acumuló tres faltas y un retardo.

Además, en las sesiones 26 y 27, realizadas el lunes 29 y martes 30 de noviembre, el legislador morenista tuvo justificación, por lo que se suman al conteo de faltas que tendrá en la lista de asistencias a actualizarse próximamente.

Sobre el motivo de sus faltas, el excantante puntualizó que se debieron a reuniones que sostuvo referentes a la Legislatura, las cuales le impidieron llegar a tiempo a las sesiones y prefirió solicitar el justificante, acotó como respuesta.

“No estoy ausente, estoy trabajando arriba, he leído lo que ponen ustedes y están equivocados, he estado saliendo a muchas reuniones, me tocó la mala suerte esos días de no llegar a tiempo, estamos metidos con el tema legislativo”.