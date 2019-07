Austeridad pega a Notimex; acusan despidos injustificados

En respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su conferencia de prensa matutina de ayer dijo que iba a revisarse el caso de los despidos de la agencia Notimex y que si los perjudicados mostraban pruebas de injusticias habría sanciones contra los responsables, algunos extrabajadores contaron la forma como fueron despedidos, y circularon videos y fotos en redes sociales donde se ve que fueron escoltados por un policía auxiliar a la salida de la Agencia de Noticias del Estado.

Sin embargo, no todos los trabajadores acusan injusticias al ser despedidos de la agencia ni forman parte del grupo que ayer protestó a las afueras de Palacio Nacional, pero sí demandan una liquidación justa.

Los primeros recortes de personal en Notimex fueron denunciados por corresponsales en enero; un grupo de alrededor de 20 trabajadores, con antigüedad de entre ocho y 35 años, que se manifestó en enero contra su salida de la agencia.

Tras el memorándum del 3 de mayo de la Presidencia han sido despedidas 87 personas de la Agencia, dijo ayer a varios medios la directora de Notimex, Sanjuana Martínez; algunos trabajadores hablan de más de 100 despidos.

En la agencia laboran alrededor de 300 personas, de las cuales alrededor de 220 son sindicalizadas. Una de las trabajadoras despedidas asegura que fueron recortados entre 77 y 80 trabajadores sindicalizados, 15 de confianza y que el resto eran de honorarios.

El conflicto laboral en los medios públicos comenzó a evidenciarse en el Imer después de que el 25 de junio se denunció en redes sociales el despido de 240 trabajadores; finalmente se anunció que el Instituto recibiría 19.3 millones de pesos para la contratación de colaboradores. Esta semana volvió a ser notorio cuando trabajadores de Canal Once enviaron una carta al Presidente y se manifestaron en Palacio Nacional por el despido de alrededor de 50 personas; las conversaciones en el Once continuarán el fin de semana.

Ayer, en Palacio Nacional, 14 extrabajadores de Notimex se manifestaron. Ante protestas de despidos y malos tratos a trabajadores de la Agencia e información de que incluso se usó a policías para despedir a los empleados, el Presidente defendió a la directora; afirmó que ella sería incapaz, viniendo del periodismo, (de dar) la orden del uso policiaco y de despidos injustificados.

Tras la conferencia de prensa, una comitiva de cuatro de los extrabajadores de Notimex fue recibida por Jesús Ramírez, vocero de Presidencia. De acuerdo con una de las representantes, Ana Rueda, informaron al vocero de la situación “de más de 100 trabajadores despedidos” y le enseñaron el video de cuando a ella la sacaron con policías, y otros documentos. “El vocero no especificó un día ni hora para una respuesta a nuestras demandas, sólo nos pidió que estuviéramos en espera”, dijo Ana Rueda, quien llevaba 13 años en la agencia; ella fue quien presentó el video donde se ve cómo salió escoltada por un policía auxiliar.

Laura Navarro, editora del área de Corresponsales, con 38 años trabajando en la agencia, fue despedida hace tres semanas con el argumento de “la austeridad”; su exigencia es la misma: “Se nos debe pagar al 100%, conforme a la Ley y conforme a nuestro contrato colectivo de trabajo, lo que nos corresponde, ser justos”. Su molestia tiene que ver con los modos en que la directora ha hecho los recortes. A Laura la llamaron a Personal cinco minutos antes de terminar su jornada laboral, su jefe inmediato le dijo: “Baje al primer piso, no sé para qué, sólo me dijeron que baje”. Le entregaron una hoja en la que le informaban que terminaba su relación con la agencia, que firmara. Quien la atendió le dijo: “Es nada más para avisarle, firme o no firme ya está terminada su relación laboral con la empresa”. Y ese mismo día la dieron de baja en el Seguro Social.

Ella dijo que entiende la austeridad y los recortes, pero no la forma. Cuestionó los dichos de Sanjuana Martínez: “La directora dice que los trabajadores mentimos. Yo no miento, trabajé casi 40 años en la agencia y no se me está pagando al 100%, tengo familia que depende de mí, no tengo nada que ocultar, he sido una trabajadora decente, no he recibido ni chayo ni compensación pero la señora nos embarra y nos echa en el mismo canasto de gente que a lo mejor ni siquiera trabajaba”. Laura relato que en los últimos días se vivía una zozobra, un ambiente muy tenso, hostil y hasta humillante que incluso se puede calificar de violación a los derechos humanos: “No había que llegar a esa forma de recortar al personal, debieron hablar abiertamente, pero no llegar con ese hostigamiento; había extrañamientos ya por todo”.

Jatziry Vargas, quien tenía dos años y medio en la agencia, donde era redactora, se ausentó cinco días tras la muerte de su abuela —según ella tomó los días que le correspondían de acuerdo a su contrato—. Aseguró que le exigieron presentar el acta de defunción original, que la retuvieron durante una hora en la Subdirección de Administración y le exigieron firmar un documento sobre los hechos, que usaron para despedirla. “Desde mi entrada y salida, fui escoltada por un policía”.

Armando Pineda, secretario general del Sindicato desde el 20 de junio, contó que fue reportero 17 años en Información general, hasta que Martínez supo que había resultado electo: “Ni siquiera me dieron oportunidad para hacer mi cálculo (de liquidación). Me citaron con el encargado de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, me dijeron de la baja, me encerraron en una sala de juntas como media hora y cuando vi ya estaban los policías afuera de la oficina. Ahora, como secretario del sindicato, intenté ir a la oficina, pero me impidieron el paso”.

Austeridad, el argumento. Sanjuana Martínez, en el noticiario de Julio Hernández, de Grupo Radio Centro, dijo que el reajuste se debía a la austeridad propuesta por el Presidente, y que en total habían sido despedidas 87 personas.

“De los 87 trabajadores, 14 han tenido la negativa de aceptar el fin de la relación laboral que se dio en apego a la Ley Federal del Trabajo. Hay sindicalizados porque más de 80% en Notimex son sindicalizados”. Según Sanjuana, desde que llegó se ha enfrentado a un “terrorismo sindical” orquestado por Conrado García, quien era líder sindical, y que por varios años se aprovechó de dinero público. Acerca del video en el aparece la exeditora de Ana Rueda, Sanjuana Martínez dijo que era una persona con “productividad prácticamente nula” y alguien que amedrentaba, por lo que pidió policías.

EL UNIVERSAL solicitó a través de sus redes sociales una entrevista con la directora, pero no se obtuvo respuesta.