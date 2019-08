Avalan en comisión Reforma Electoral de Hidalgo, mañana será turnada al pleno

La tarde de este martes, integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales avalaron la reforma al Código Electoral de Hidalgo en la cual contemplan el incremento al presupuesto de los partidos; creación de una nueva área en el Instituto Estatal Electoral (IEEH) y que candidatos a presidentes municipales y síndicos perdedores puedan integrarse al ayuntamiento.

El dictamen fue avalado con seis votos a favor de diputados de Morena y dos abstenciones del PRI y PT, y se presentará este miércoles al pleno de la LXIV Legislatura de Hidalgo para su análisis y votación en sesión extraordinaria.

CANDIDATOS PERDEDORES PODRÁN SER PARTE DEL AYUNTAMIENTO

Los candidatos a alcaldes y síndicos que obtengan por lo menos tres por ciento de la votación, y que hayan perdido la elección, podrán formar parte del ayuntamiento como regidores de representación proporcional, por lo que se mantendría el sistema de planillas.

Por ejemplo, “si una planilla perdedora tiene derecho a uno o dos regidores plurinominales, su candidato a alcalde podría ocupar uno de esos espacios si así lo desean, aunque también puede renunciar y no entrar”.

Lo anterior lo explicó Roxana Montealegre, presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quien justificó que esta iniciativa busca elevar la calidad de los debates al generar posturas más críticas en los cabildos.

INCREMENTO A PRERROGATIVAS DE PARTIDOS

El documento contiene la propuesta de incrementar las prerrogativas de partidos políticos en Hidalgo al pasar de 25 a 32.5 por ciento en el criterio de asignación. En cuanto al bono electoral al que actualmente tienen acceso, permanece intacto.

Sin embargo, Roxana Montealegre señaló que este último asunto podría ser modificado en la presentación del dictamen de mañana, miércoles, ya que será discutido en lo general y particular.

Lo anterior se debe a la controversia que ha generado la propuesta, pues incrementar el presupuesto va contra los principios de Morena, por ello, el comité estatal del partido persuadirá a sus legisladores para no avalar la iniciativa.

CREARÍAN NUEVA DIRECCIÓN EN EL IEEH

En tanto, Julio Valera Piedras, diputado del PRI, quien votó en abstención, dijo que se creará la Dirección de Asuntos Políticos Electorales de Asuntos Indígenas en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

En dicho planteamiento, dijo, no estuvo de acuerdo “pues incluso nosotros hablamos con los consejeros del IEEH y ellos nos dijeron que esta área no es necesaria. Creo que eso no debió haber caminado por el discurso que ha manejado el Gobierno federal de no crear más espacios gubernamentales innecesarios”.

REQUISITOS EXCESIVOS PARA INDÍGENAS A GUBERNATURA

Otro elemento que orilló al priista para abstenerse en la votación fueron los “excesivos requisitos” para que una persona de origen indígena pueda obtener la candidatura a la gubernatura de Hidalgo.

Inicialmente, dijo, “ese tema no fue siquiera motivo de la consulta, además de que pese a garantizar la pertenencia a un grupo autóctono, se deberá cubrir con la recolección de las firmas de respaldo de 700 comunidades”, dijo.



MANTIENEN PERIODO DE AYUNTAMIENTOS Y GUBERNATURA

Otro aspecto que permaneció intacto es el periodo de cuatro años para los ayuntamientos; esto, con la intención de generar condiciones para un empate de comicios en 2024, cuando se podría regresar al periodo de tres años para acceder a la reelección.

En cuanto al periodo del Gobierno estatal dejaron una administración de seis años y desecharon la posibilidad de reducir a dos años la siguiente gubernatura, propuesta impulsada por Morena.

El dictamen fue avalado esta tarde con el voto de los diputados de Morena Rosalba Calva García, Susana Ángeles Quezada, Humberto Veras Godoy, José Luis Muñoz Soto, José Antonio Vera Hernández y Roxana Montealegre Salvador.

Quienes se abstuvieron fueron Julio Manuel Valera Piedras, del PRI y Miguel Ángel Peña Flores, del PT; mientras que los diputados ausentes fueron: Víctor Osmind Guerrero Trejo, de Morena; Claudia Lilia Luna Islas, del PAN; Crisóforo Rodríguez Villegas, del PES; Marcelino Carbajal Oliver, de Nueva Alianza y Areli Rubí Miranda Ayala, del PRD.