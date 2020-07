Avaló consejera de la Judicatura de Hidalgo gasto irregular de partida secreta en PGR: El País

Una investigación retomada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que Lidia Noguez Torres, actual consejera de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo (PJH), avaló un gasto no justificado por 102 millones de pesos de una partida de seguridad que por su naturaleza no es auditable, cuando era directora de la Visitaduría General de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una publicación de El País México.

Según el reporte periodístico, la exfuncionaria federal firmó 296 actas circunstanciadas entre 2013 y 2014, que pretenden cubrir 102 de los 144 millones de pesos que gastó la visitaduría en ese lapso.

El rotativo español explica que ese dinero, proveniente de la partida Gastos de Seguridad Pública y Nacional, fue utilizado por asuntos internos para indagar presuntos delitos cometidos por funcionarios de la agencia.

Esta partida generalmente se emplea para pagar confidentes, operativos y otros gastos relacionados con seguridad pública y nacional. Ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Secretaría de la Función Pública tienen acceso al detalle de cómo se usó el dinero. Pese al aumento anormal del gasto, los resultados de Asuntos Internos no mejoraron respecto de otros años ni se atendieron más casos en este periodo, según la investigación”, dice el reportaje.

Por su naturaleza, este fondo reservado solo debe justificarse de manera interna: cuando se realizan transferencias, a través de facturas y registros contables, y si se utiliza efectivo es necesario llenar un acta circunstanciada con los detalles del caso relacionado (número de investigación, concepto del gasto, cadena de custodia, entre otros).

De acuerdo con El País México, las 296 actas bajo investigación de la FGR fueron firmadas por dos testigos: los también hidalguenses Luis Lagarde Vázquez, entonces director de Recursos Financieros de la Visitaduría, que cobró en efectivo 98 millones de pesos de la cuenta reservada de la PGR, y Jaime Luna Ángeles, coordinador administrativo. “(Noguez y ambos) eran los únicos que tenían firma autorizada en las cuentas de la Visitaduría General”, dice el rotativo.

El diario destaca que la encargada de aprobar los depósitos en las cuentas de Asuntos Internos fue la oficial mayor de la PGR, Judith Aracely Gómez Molano, quien está vinculada a proceso por la compra presuntamente inflada de un avión en agosto de 2013. En 2016, antes de terminar la anterior administración estatal, recibió una patente de notaría en Hidalgo.

Está investigación, dice El País, quedó abandonada en el sexenio de Peña Nieto. Ahora también tiene conocimiento de ella la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto Castillo. “Va muy avanzada. No tardaremos en judicializarla”, dijo un vocero de la FGR.

Los cuatro exfuncionarios federales hidalguenses señalados en la publicación, se unieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2015.

En entrevista telefónica con El País, Noguez Torres argumentó que la Auditoría Superior de la Federación investigó a la visitaduría en 2013 y no encontró irregularidades. Refirió al informe en cuestión, la “Auditoría de Desempeño: 13-0-17100-07-0056”.

En el informe, los auditores no fiscalizan el gasto de la Visitaduría. Mencionan el presupuesto ejercido por la unidad de Asuntos Internos, dicen que es superior al aprobado inicialmente, pero no entran a valorar cómo se ejercieron los recursos. Cuestionada al respecto, Noguez ya no volvió a contestar”, consignó el rotativo.