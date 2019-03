Avanza la posibilidad de mediación de México Libre en huelga de Pachuca

El coordinador del comité ciudadano de México Libre, Ramón Avellana Ortiz, dio a conocer que existe interés tanto de la presidenta municipal Yolanda Tellería, como del líder del Sindicato, Percy Espinosa, para que la organización colabore para solucionar la huelga que estalló hace 41 días en la capital del estado.

Señaló que se alistan mesas de trabajo para revisar temas del paro laboral y que las partes en conflicto conozcan que la ciudadanía se encuentra organizada y también busca contribuir a encontrar una solución al problema.

Avellana Ortiz dijo que es necesario que la ciudad regrese a la normalidad y que los servicios que están obligados a prestar lo hagan de acuerdo con las necesidades de los habitantes, ya que los días de paro impiden el cobro de impuestos.

Aseveró que los esfuerzos hechos han sido insuficientes, puesto que el conflicto prevalece, a más de 41 días.

Una huelga de muchos días no es normal, no habíamos participado antes porque teníamos la expectativa de que se fuera a acabar. Lo que es un hecho es que el paro no ha acabado.