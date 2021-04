Baches hacen intransitable bulevar Revolución 1910 en Pachuca: automovilistas

Los baches siguen presentes en calles y avenidas de Pachuca, tal es el caso del bulevar Revolución 1910, el cual entronca con el bulevar Colosio, por lo que es una vía muy transitada por conductores que se dirigen a diferentes zonas habitacionales, de acuerdo con testimonios recabados por AM Hidalgo.

La capital hidalguense incluso ha sido rebautizada por conductores y usuarios de redes sociales como “Bachuca”, pues se ha caracterizado por tener avenidas llenas de baches, lo que ha causado la molestia de automovilistas quienes reprochan también que las administraciones municipales pasada y actual tomaron como estandarte la restauración de vialidades en la ciudad sin que hasta el momento haya ocurrido.

El bulevar Revolución 1910, ubicado entre el bulevar Colosio y la antigua carretera La Paz, funge como enlace para muchos automovilistas que tienen como destino las unidades habitacionales de Tulipanes, Juan C. Doria e incluso para buscar entrada a la carretera México-Pachuca.

En ese bulevar circulaba Jaime Esquivel, residente de la colonia Juan C. Doria, quien tiene una tienda de abarrotes y acude a la central de abasto de Pachuca para surtir su negocio.

“Voy cada tres o cuatro días a la central de abasto, me voy por aquí porque así nada más agarro un pedazo del (bulevar) Colosio y me meto sobre la ampliación del bulevar Nuevo Hidalgo y salgo a la central, pero luego pienso en irme por otra ruta, por el Río de las Avenidas o buscar otra, porque los baches aquí están muy feos, es casi intransitable”, declaró.

Aunado a ese problema, usuarios del bulevar Revolución 1910 mencionaron que hay coladeras cuyas rejillas están en mal estado y a punto de romperse.

Al ser cuestionado sobre la línea de atención para reportar baches que implementó la alcaldía encabezada por el presidente municipal Sergio Baños Rubio, denominada “WhatsApp Center” con el número 7714060804, Jaime declaró:

“Como esta no es una zona tan habitacional no creo que alguien los haya reportado, aunque sirve como conecte para varias zonas, aquí nada más está la plaza Gran Patio, pero no hay ni una casa. La verdad sí vi que sacaron un número (para reportar baches), pero no le puse atención, de seguro ni los han de pelar”, comentó.