Baja participación en elección del PRI en Hidalgo, por falta de proselitismo: militante  

José Gonzalo Badillo Ortiz, presidente del Órgano Auxiliar Electoral del PRI en Hidalgo, dijo estar insatisfecho por la baja participación de la militancia tricolor en el estado durante la elección de su dirigencia nacional, la cual atribuyó a falta de proselitismo de los aspirantes.

Tras concluir la sesión de cómputo de los resultados en Hidalgo de la pasada elección del PRI, el porcentaje de abstencionismo fue de 85.71 por ciento; es decir, de los 161 mil 145 militantes solo participaron 23 mil 27.

“No estamos satisfechos, hubiéramos querido que fuera más participación, pero es por la falta de proselitismo de los interesados. El único que vino al estado fue Moreno Cárdenas. Era bajo su responsabilidad el proselitismo, no es cuestión de nosotros, sino de los aspirantes”, señaló en conferencia de prensa.

Durante la elección, dijo, no se registraron denuncias trascendentes, pese a que la excandidata Ivonne Ortega denunció presunta entrega de vales de despensa, a fin de coaccionar el voto por parte del equipo de Alejandro Moreno.

El resultado final en Hidalgo quedó de la siguiente forma: 19 mil 443 votos para Alejandro Moreno y Carolina Viggiano; 2 mil 174 para Ivonne Ortega y José Alfaro; finalmente, 462 tantos para Lorena Piñón y Daniel Santos; además hubo 118 votos no registrados y 830 nulos.

RICARDO CRESPO NO ES NADIE: GOBERNADOR

Por otro lado y tras el rumor sobre la salida del exdirigente priista en el estado Ricardo Crespo Arroyo del PRI, el gobernador, Omar Fayad Meneses, desestimó que exista una desbandada en su partido hacia Morena.

“No sabía que ya se salió, pero no es una desbandada, no es nadie (Ricardo Crespo). Como lo dije hace unos días, hay una serie de personajes que ya no deberían estar en el PRI, no solamente no le suman, le restan”, expresó.

Gente cercana a Ricardo Crespo, advirtió que el próximo jueves formalizaría su salida del tricolor.

“Hay algunos (desertores del PRI) que son de risa. Se quieren ir a meter a Morena porque ahora están viendo la oportunidad. No les van a regalar las candidaturas, ya lo hicieron una vez y mira cómo les fue. Por ahora ya no ven cómo mamar del PRI con privilegios”, expresó.