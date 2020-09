Bajan al PT nueve candidaturas y cambian género en otras seis

La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo señaló que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) les ‘bajó’ nueve candidaturas y cambió el género de otras seis, acciones que calificó de arbitrarias e ilegales.

En conferencia de prensa, integrantes de la coordinadora estatal del partido de la estrella encabezados por el comisionado Javier Vázquez Calixto, anunciaron que por estas irregularidades acudirán a los tribunales para revertir la decisión del IEEH.

Los nueve municipios donde les rechazaron candidatos son: Huasca, Zacualtipán, La Misión, Jaltocán, Chapulhuacán, Chilcuautla, Huejutla, Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec.

Mientras las demarcaciones donde les cambiaron el género en la candidatura a las alcaldías son: Tetepango, Xochicoatlán, Zempoala, Santiago de Anaya, Cuautepec de Hinojosa y Tecozautla.

“Denunciamos estas arbitrariedades, no se vale porque hemos cumplido con todos los requerimientos, en tiempo y forma y esto nos viene a pegar. El argumento que ellos alegan es que no se cumplió con la autoadscripción indígena, por ello no aprobaron las candidaturas”, señaló el comisionado.