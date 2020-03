Balacera afuera de Torre Diana, por intento de asalto; policía frustró atraco

Un intento de robo a una persona que salía de una Casa de Cambio desencadenó una balacera sobre las calles de Río Misisipi, justo a la altura de la Diana Cazadora, que dejó una persona lesionada, así lo informó la secretaría de Seguridad Ciudadana.

Primeras versiones en el lugar de los hechos refieren que dos sujetos en moto intentaron asaltar a una persona, pero un policía capitalino frustró el hecho, pues accionó su arma de cargo.

Por el intercambio de disparos, una bala impactó a un conductor de Uber que transitaba en la zona, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Una de las balas rompió uno de los cristales de la Torre Diana.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g

— out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020