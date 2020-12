Balean a hombre en gasolinera de Ixmiquilpan

Una persona fue baleada en una gasolinera del barrio San Antonio, en Ixmiquilpan, la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el parte de la Policía local, el hombre se encontraba en el establecimiento cuando se acercó el agresor.

La detonación de arma de fuego no hirió a la persona, por lo que no fue necesario trasladarla a un centro médico. Policías no detuvieron al agresor.