Bancos y AMLO pactan renovar crédito a Pemex

En una reunión ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y directivos de 23 bancos nacionales y extranjeros firmaron un acuerdo de refinanciamiento para renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares, con tasas de interés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante todo el sexenio.

Participaron 23 bancos nacionales y extranjeros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del orbe y fue calificada por el Presidente como la operación de este tipo más importante en la historia del país.

A nombre de los banqueros, Nuno Matos, CEO de HSBC en México, sostuvo que haber concluido de forma exitosa esa operación demuestra la confianza de la situación actual de Pemex y del gobierno federal.

“Esta transacción abona para que otros sectores económicos se sumen a este ambiente de confianza tan importante para la inversión y crecimiento de México. Es una muestra más de que en HSBC creemos en las relaciones y estamos decididos a continuar con el apoyo a Pemex y al gobierno”, indicó.

Al respecto, el presidente López Obrador explicó que Pemex es una empresa fundamental para el desarrollo del país, pero quedó maltrecha pues no se administró adecuadamente, ni con honestidad.

“Consideró que un signo de los nuevos tiempos tiene que ser el permitir la corrupción en empresas, en el sector financiero, en el gobierno en su conjunto, en todos los países del mundo, creo que debemos seguir el ejemplo de países en donde no hay corrupción y será de la relación virtuosa de que por no haber corrupción no hay pobreza y no hay inseguridad y no hay violencia”, sostuvo.

El titular del Ejecutivo puso de ejemplo a países nórdicos, Suecia, Dinamarca y Noruega, porque son primeros sitios en honestidad.

“Esta variable que no se tomaba en cuenta es lo que nos está permitiendo rescatar a Pemex, rescatar al sector energético y rescatar al país”, dijo en reunión privada.

Los bancos que firmaron el acuerdo fueron Barclays, JP Morgan, HSBC, BBVA, Banco Santander, SMBC, MUFG Bank, Société Générale, Banorte, Bank of America, CitiBanamex, Mizuho, BNP, Scotiabank, Bank of China, Gold- man Sachs, CA CIB, ING, ICBC, Natixis, Morgan Stanley y DZ Bank.

El acuerdo permitirá a la petrolera poner orden en sus finanzas luego de que dos calificadoras le castigaron con la baja de calificación y perspectiva.

El pasado 6 de junio, Fitch Ratings le quitó el grado de inversión a Pemex al colocar la calificación de su deuda en la categoría de bono basura, lo que la ubica como la única de América Latina con una nota tan reducida debido a sus severos problemas de endeudamiento.

La agencia internacional le redujo a ‘BB+’ desde ‘BBB-’ la calificación, además de colocarla en perspectiva negativa.

Moody’s ajustó de estable a negativa la perspectiva de calificación de la petrolera mexicana.

El cambio obedeció, principalmente, a una reducción de reservas, una baja en sus estimados de inversión, así como la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

Con el fin de generar ahorros y reducir la abultada estructura de la empresa, Pemex anunció que está en proceso de liquidar o fusionar 10 filiales que forman parte del Grupo PMI, considerado el brazo comercializador de la compañía.