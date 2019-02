Bolsa de 700 mdp en Congreso, incongruente con estrategia de Obrador: PRI y PAN

Diputados de las bancadas de PAN y PRI en el Congreso de Hidalgo, subrayaron que sus homólogos de Morena no tienen clara la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con “los moches” o “recursos discrecionales”.

Esto, luego que los 17 legisladores de Morena y sus “aliados” se aprobaron una bolsa de 700 millones de pesos para direccionarlos a obras públicas; acción que fue calificada como “indebida” por el presidente de México.

Julio Manuel Valera Piedras, diputado del PRI, señaló que su bancada votó contra el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, aprobado por mayoría calificada en diciembre del año pasado, por este tipo de irregularidades.

CERO BOLSAS

“El presidente de la República fue muy claro y no hay bolsas para nadie, pues el dinero es para las políticas públicas y los ciudadanos, por ello no puede haber bolsas. Es lamentable que en el Congreso de Hidalgo las prácticas que tanto han criticado son las que se están volviendo a repetir”, declaró.

Por su parte, el diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, consideró que el manejo discrecional de 700 millones de pesos deja mucho que pensar.

“Fue algo en lo que no estuvimos de acuerdo. Creo que los diputados de Morena en Hidalgo no tienen clara la estrategia dictada por el presidente de México. En el Congreso de la Unión se pidió a los diputados no reservar ese tipo de bolsas, pues querían acabar con malas prácticas que tanto criticaron”, aseveró.