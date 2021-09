Brinca Cuauhtémoc Ochoa a bancada de Morena

Cuauhtémoc Ochoa, legislador federal, dejó la bancada del Partido Verde Ecologista y se sumó a la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.

A través de un video difundido en redes sociales este día, dijo que cumplirá con los tres pilares fundamentales de la renovación en la vida pública: no mentir, no robar y no traicionar.

Vamos a transformar Hidalgo, trabajar con respeto y disciplina, valores con los que me educaron mis padres. Seré un guardián de la cuarta transformación”, dijo.

Cuauhtémoc Ochoa fue secretario de Obras Públicas en la administración estatal que encabezó Miguel Ángel Osorio Chong y después subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos