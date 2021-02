Brozo y Loret discuten el apagón en Monterrey

Durante el capítulo 21 de Latinus, Carlos Loret y Brozo hicieron un análisis sobre los apagaones de las semana pasada que afectaron a varios estados de la república.

"Para AMLO todo está bien", le contesta el payaso tenebroso al periodista.

El columnista de EL UNIVERSAL afirmó que no sabe si el Presidente de México es un "mentiroso compulsivo" porque no ve a los 180 mil muertos por la pandemia y minimiza los apagones.

"Hermano, no ves a un presidente que sea capaz de rectificar, no ves a un presidente que sea capaz de escuchar, el que va a pasar a la historia como el principal destructor es él, y, por más que se le dice, se le advierte, no pasa nada", dice el periodista.