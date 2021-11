Busca Actopan ser el primer municipio con protocolo anticorrupción

Desde el inicio de la administración de Tatiana Ángeles Moreno, la Contraloría municipal reporta 162 investigaciones por diversas faltas entre áreas y personal del gobierno local.

Yuriel López Islas, titular de la Contraloría municipal, informó que el actual ayuntamiento buscará marcar historia al ser la primera demarcación de Hidalgo en contar con un protocolo anticorrupción que además sirva de modelo para futuras administraciones.

"Esta administración desde su inicio ha trabajado bajo los principios de la cuarta transformación, que son no mentir, no robar y no traicionar, por ello ahora nos encomienda trabajar en un sistema que no dé cabida a actos de corrupción de funcionarios públicos", mencionó López Islas.