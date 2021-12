Busca Ixmiquilpan categoría Pueblo con sabor; cadenas comerciales lo impiden

Por su riqueza gastronómica con platillos emblemáticos y con el objetivo de generar mayor atractivo turístico, el municipio Ixmiquilpan podría buscar obtener la categoría de Pueblo con sabor.

Anel Torres Biñuelo, regidora del ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Turismo, mencionó en entrevista el interés que existe por parte de la dirección en materia por lograr colocarse entre los otros siete municipios de Hidalgo que cuentan con dicha denominación gracias a su gastronomía típica y representativa.

Por ello, dijo que se capacitan de manera coordinada con autoridades estatales para conocer los requisitos y trámites a seguir para alcanzar el nombramiento.

Tenemos mucha comida rica, milenaria y que es un distintivo de nuestro municipio. Hay muchos lugares donde disfrutar una buena comida que el turista, visitantes y hasta los propios pobladores no van a probar en ningún otro lado más que aquí y eso es de reconocerse y valorarse", comentó.

Además, destacó se generarían más atracciones turísticas y con ello mayor derrama económica, por lo que aseveró que este tema será uno de los principales a trabajar el siguiente año.

Por último, la asambleísta mencionó que aunque en algún momento se contempló la posibilidad de obtener la denominación de Pueblo Mágico, no es posible ya que para ello es necesario una serie de requisitos como que no existan grandes cadenas comerciales en el centro de la ciudad, situación que no se cumple pues ya hay varias de ese tipo.

Las noticias de AM en

Síguenos