Busca Mayer imponer a esposa de Camacho en candidatura de Morena

El diputado federal morenista Sergio Mayer pretendió imponer a una legisladora local del PAN como candidata a alcaldesa de Morena en el municipio de Mineral de Reforma; sin embargo, el dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, descartó recomendados y agregó que será hombre el candidato en dicho municipio.

Se trata de la diputada local Areli Maya Monzalvo, quien es esposa del actual alcalde del municipio, Raúl Camacho Baños, también del PAN, publicó el diario nacional Reforma.

El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, reveló que Mayer abogó por la panista y la "infiltró" a la reunión que sostuvo ayer con la bancada morenista de San Lázaro.

"Yo no conozco a todos los diputados, ayer llegó un diputado federal de Morena que se llama Sergio Mayer, llevó a una señorita, yo creía que era Morena, yo no la conocía, me dijo: 'ésta es una diputada local que quiere ser candidata a Mineral de Reforma'", relató Ramírez Cuéllar ante militantes de Hidalgo que protestaron en la sede nacional del partido.

DIRIGENTE BATEA A ARELI MAYA

El dirigente le respondió a Mayer que a las candidaturas no llegarán recomendados.

Además, precisó que, de un sorteo, se decidió que el abanderado en ese municipio sea un hombre.

"El asunto es que no quedó mujer en Mineral de Reforma quedó hombre, entonces queremos aclarar.

"Se nos infiltró, porque yo no conozco, yo no conocía si (Maya Monzalvo) era de Morena o qué, la llevó un diputado federal, dijo: 'ésta es'; dije: 'pues aquí no hay recomendados ni nada, aquí hay reglas y ella no va a poder participar porque en ese municipio quedó hombre'", explicó Ramírez Cuéllar, de acuerdo con el diario Reforma.

Este día, militantes de Morena protestaron en la sede nacional de ese partido con la finalidad de denunciar la infiltración de perfiles del grupo universidad en la selección de candidatos a presidentes municipales y luego de la solicitud de licencia de diputados locales.

ACUDIRÁ A REGISTRARSE EN MORENA

Areli Maya Monzalvo, quien bajo las siglas del PAN consiguió ser diputada local, ahora buscará ser candidata de Morena a la alcaldía de Mineral de la Reforma, que actualmente dirige su esposo Raúl Camacho Baños.

Por ello, mañana acudirá a la sede estatal de Morena en Hidalgo, en Pachuca, a fin de registrar su aspiración, informó el aún coordinador de la bancada de este partido en el Congreso local.

La todavía integrante de la bancada del PAN buscará la candidatura de Morena a través de la figura externa, luego que desde 2018 se unió, sin dejar el partido albiazul, a las iniciativas del grupo legislativo mayoritario.

El coordinador morenista agregó que ayer se reunieron con Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena, quien les dijo que garantizará piso parejo a todos los grupos internos del partido en el estado.

En este encuentro también estuvo presente Areli Maya, quien el pasado martes solicitó licencia para separarse de su cargo, periodo que comenzó este día.