Busca Tepeji recuperar terreno donado para unidad de Cruz Roja fallida

La construcción de una unidad de socorro de la Cruz Roja en Tepeji del Río fue descartada luego que se informó que carecían de recursos para la edificación del inmueble; por ello, la demarcación está en proceso de recuperar el terreno que había donado.

En entrevista, el alcalde Moisés Ramírez Tapia comentó que en días pasados habló con José Antonio Saade Kuri, delegado en Hidalgo de la Cruz Roja, quien le informó que el proyecto no sería concretado por diversas razones, entre ellas, el hecho de que no hay presupuesto asignado.

Por ello y debido a que el plazo de dos años para concluir el proyecto finalizó el 21 de junio, la alcaldía comenzó los trámites pertinentes ante notario con el objetivo de recuperar el terreno que fue donado a la institución.

El proyecto era bueno, ¿quién no quisiera una base de la Cruz Roja?, y no se puede (hacer) por diferentes circunstancias y por la situación económica que está viviendo el país, entonces se pasó el tiempo y no se logró concretar”, dijo.