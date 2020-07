Busca adulto mayor proyecto productivo para autoemplearse como panadero

Con más de 70 años de edad, Pedro Soto Flores, vecino de Huejutla, busca un proyecto productivo que le permita autoemplearse para realizar el oficio que dice ejerció durante 50 años y así poder llevar el sustento diario a casa.

Don Pedro, como lo conoce la gente, afirma que por su edad lleva varios meses sin trabajo remunerado. "Me dicen que ya no estoy para estos trotes, pero tengo ganas de seguir para apoyar a mi esposa, que también es mayor”.

De oficio panadero, reconoce que aunque tiene pensión de adulto mayor, "el dinero no alcanza", por lo que afirma, desde hace algunos meses busca un proyecto de panadería que le permita salir adelante en los gastos de la casa, como alimentos, agua, luz y gas que están muy caros, asevera.

El adulto mayor que para caminar utiliza un bastón, anuncia que ha ido a varias dependencias, pero asegura que hasta hoy ninguna ha querido apostar a su favor, a pesar de los 50 años de experiencia como panadero.

No sé qué pasa, el gobierno habla mucho de apoyar a los abuelos, pero no hay nada para nosotros, que ya no nos dan trabajo a pesar de las ganas que tenemos de seguir adelante", agregó Pedro Soto Flores.