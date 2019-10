Busca alcalde de Tlahuelilpan a López Obrador para que cumpla promesas

El alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías informó que busca entrevistarse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que cumpla con el compromiso de apoyar al municipio y a las familias afectadas por la explosión ocurrida en enero pasado con saldo de 137 muertos.

Un solo peso de recurso extraordinario no ha caído a la administración, las acciones que tomó el gobierno federal las realizan los servidores de la nación y la verdad es que son las de cobertura universal como becas Benito Juárez, Pensión para adultos mayores y otras, pero no hay un peso adicional”, acusó.

El pasado viernes 18 de enero explotó una toma clandestina ubicada en San Primitivo, donde centenares de personas ordeñaban el combustible de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que hasta el momento ha cobrado 137 vidas, así como decenas de heridos que continúan bajo tratamiento médico.

Cruz Frías expresó que, ante la urgencia de recursos para afrontar las secuelas de la tragedia, busca una entrevista con el presidente de México para que avale proyectos y destine recursos, toda vez que ni siquiera el tema del panteón municipal, cuyo terreno carece de certeza jurídica, ha sido resuelto.



En entrevista con AM Hidalgo, el alcalde relató que visitó ya personalmente distintas secretarías federales para entregar proyectos a destinarse a las familias afectadas y que puedan lograr el sustento económico, además de eliminar la mala imagen que captó el municipio tras los hechos, pero no hay avances.



Fuimos ya a la Sedatu, Turismo, Economía y hasta Cultura, pero no nos dan respuesta positiva. Ayer llevé un documento para solicitar audiencia con el Presidente, pues en la Secretaria de Hacienda nos dijeron que esa dependencia solo reparte lo que el Congreso de la Unión autoriza”, narró.