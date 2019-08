Busca prohibir “Ladies” y “Lords” en redes; la llaman ahora “LadyCensura”

La diputada federal de Encuentro Social (PES), María de Jesús Rósete Sánchez, generó polémica en las redes sociales, después de que presentó una iniciativa para incluir en el catálogo de tipos de violencia el término de "violencia digital" y así acabar con los apodos "Ladies" o "Lords" que continuamente se utilizan en las redes sociales.

Sin embargo, la iniciativa no es de su autoría, sino de su compañera de bancada, Olga Patricia Sosa, pero Rósete la presentó ante la Comisión Permanente el pasado miércoles.

La diputada Rosete dijo que se busca sancionar a quienes, a través de las redes sociales, causen un daño psicológico o emocional en su reputación, en su patrimonio económico o sexual a las mujeres.

"Hemos decidido presentar una iniciativa que busca que se incluya en el catálogo de tipos de violencia de esa ley el término ‘violencia digital’, definida como todo acto realizado mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación que tenga como finalidad causar a las mujeres un daño psicológico, emocional en su reputación, en su patrimonio económico o sexual”, explicó la legisladora desde la tribuna de la Comisión Permanente.

“Asimismo, se proponen medidas para prevenirlo; un México que prevenga y castigue la violencia de género contra las mujeres también en el ciberespacio es posible"

Agregó que ahora hay tantos "lords y ladies" que muchos son personas que en una circunstancia desafortunada fueron grabadas, saltaron a una fama no buscada y que tendrán esos minutos de ridículo inmortalizados en el mundo de internet.

"El problema es que esas actitudes son desafortunadamente enfocadas ante todo a las mujeres. Resulta necesario mencionar que la violencia ejercida por medios digitales no es únicamente con fines sexuales, puesto que esta violencia se puede realizar por distintas cuestiones como la edad, condición social, género, preferencia sexual, nacionalidad u origen étnico, etcétera", describió.

No obstante, justamente por esta iniciativa que busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya le llamaron "LadyCensura" y la propia Rósete tuvo que precisar que no es de su autoría.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, respondió: "Les invito a todos a ver el vídeo de la presentación de la iniciativa por la que me están atacando, repito NO es de mi autoría y en lo personal soy protectora de la libertad de expresión en este país".

Agregó que las decisiones de presentación de iniciativas dependen de un trámite parlamentario por parte de Mesa Directiva de la Comisión Permanente: "no son decisiones de una servidora, no me corresponde decidir que sí y que no se presenta…".

Y añadió: "Mi labor no es limitar la libertad de presentar iniciativas de mis compañeros diputados a través de mi representación en la Comisión Permanente. Les invito a escuchar el vídeo y a su vez, también les invito a leer el material que yo he presentado de mi autoría…".