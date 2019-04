Buscan 10 empresas bacheo en Pachuca

La regidora panista del ayuntamiento de Pachuca, Isabel Vite, dio a conocer que cuentan con al menos diez empresas interesadas en la licitación publicada el 9 de abril para ejecutar trabajos de bacheo por un monto de 25 millones de pesos.



Señaló que la publicación de la licitación se realizó conforme a la normatividad y han respondido diez empresas que ya acudieron a la visita de obra.



Prevén que para el 25 abril den a conocer el fallo de la licitación MPS-SA-LP-04-19. En esta se otorgarán trabajos de bacheo por el orden de 25 millones de pesos a fin de responder a una de las demandas de la población: la rehabilitación de las calles y que está considerada como una obra prioritaria.

Destacó que el ayuntamiento responderá por esta licitación pública que cumplió con todos los requisitos, en tanto que la adjudicación directa que hizo un grupo de 11 regidores en una “reunión” el pasado 4 de abril, en la que estuvo ausente la alcaldesa Yolanda Tellería, es ilegal.

En tal sentido, indicó que no impugnarán dicha sesión: “Nosotros no tenemos por qué impugnar nada porque es un acto ilegal; al contrario, ellos nos tienen que pedir que reconozcamos su sesión extraordinaria. No la reconocemos porque ellos la hicieron cuando ya habíamos regresado de la huelga sin los cauces legales”.

Aseveró que la vía fue ilegal al crear un correo electrónico nuevo, pese a que existe uno oficial para las convocatorias y que, de acuerdo con la Oficialía Mayor, el reglamento dice que debe ser la alcaldesa quien convoque a sesión extraordinaria. Agregó que si bien pueden hacerlo los regidores, debe ser a “petición”, no por medio de convocatoria.

De esta manera, insistió que para las obras de bacheo solo existe la licitación referida, trabajos que se realizarán en diferentes colonias de la ciudad.